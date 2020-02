Centrale verdedigers maakten veel indruk bij Antwerp: "Ze speelden sterk, maar..."

Geen Hoedt en Arslanagic gisteren bij Antwerp. Daarom stonden Seck en De Laet samen in de basis centraal achterin. Ze deden het uitstekend, maar bij het eerste doelpunt waren ze wel op een foutje te betrappen.

László Bölöni was tevreden over zijn centrale verdedigers, maar hij vond wel dat ze in de fout gingen bij het doelpunt van Onuachu. "Bij het openingsdoelpunt waren ze te lief voor de aanvaller van Racing Genk", aldus de trainer van Antwerp na de wedstrijd.

Over de rest van de wedstrijd had Bölöni alleen maar positieve dingen te vertellen over zijn centrale defensie. "Ze speelden zeer moedig. Ze wonnen veel duels en ook in de luchtduels waren ze sterk. Ik ben, buiten het tegendoelpunt, tevreden over hun prestatie."

Hoedt

Het is nog niet duidelijk wanneer Hoedt zou terugkeren. Bölöni legde gisteren op de persconferentie uit dat de Nederlander kampt met twee kleine blessures.