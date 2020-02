'De interesse in Emmanuel Dennis blijft maar toenemen: nieuwe gegadigde uit nieuwe competitie'

Emmanuel Dennis is een belangrijk figuur binnen Club Brugge en was de voorbije jaren vaak goed voor splijtende acties. Dat is ook diverse clubs uit het buitenland niet ontgaan.

Diverse clubs uit de Premier League zien wel wat in Dennis, ook Borussia Dortmund zou dat volgens de geruchten doen. 12 miljoen euro Met Sampdoria is daar nu nog een extra team bijgekomen. De Italiaanse subtopper wil om en bij de twaalf miljoen euro geven volgens de Italiaanse pers. Dat is natuurlijk wel nog een eindje verwijderd van de 25 miljoen euro die eigenlijk voor Dennis gevraagd worden door blauw-zwart.





