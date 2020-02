László Bölöni zag een sterke prestatie van beide ploegen: "Niet tevreden met het puntenverlies, maar..."

Antwerp raakte deze avond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Racing Genk. In een aangename wedstrijd was de eerste helft duidelijk voor de thuisploeg, maar in de tweede helft kregen ook de bezoekers enkele gevaarlijke kansen. 1-1 was dus een terechte uitslag.

László Bölöni zag een leuke wedstrijd. "We hebben veel kansen bij elkaar gevoetbald en we waren ook dominant. Onze tegenstander heeft vandaag ook goed gespeeld en ze hebben geprofiteerd van een onoplettendheid bij ons." Antwerp kon ook nog scoren via een owngoal, waardoor beide ploegen tevreden moesten zijn met een punt. "Ik vind het jammer dat het maar een gelijkspel is, maar zo'n puntendeling is in de Belgische competitie niet slecht", aldus Bölöni op de persconferentie na de wedstrijd.