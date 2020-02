Nederlandse topclub wou Openda losweken bij Club Brugge: "Ik had er wel zin in, maar Club zei non"

Vorig jaar gaf Louis Openda zijn visitekaartje af in de play-offs met Club Brugge. Onder Philippe Clement dit seizoen wou de 19-jarige spits bevestigen, maar vooralsnog kan de jonge Duivel zich niet opwerpen als basisspeler bij blauw-zwart.

Openda verzamelde slechts 323 minuten in de competitie onder Clement dit seizoen. Na Nieuwjaar kwam de aalvlugge spits zelfs nog niet actie. Met de komst van Krmencik lijken zijn speelkansen dus nog een extra fnuik gekregen te hebben.

Feyenoord

Openda liet zich nochtans opmerken in de CL-voorrondes met Club Brugge en bij de jonge Duivels. Dat resulteerde ook in interesse in de wintermercato. Zo kwam Feyenoord met een aanbod op de proppen.

Non is non

"Er zijn blijkbaar wel telefoontjes geweest", bevestigt Openda aan de Krant van West-Vlaanderen. "Ik had er wel zin in, ik wilde meer spelen, maar anderzijds toonde Club heel veel vertrouwen in mij. Club zei meteen non en dan is het non, hé. Op het einde van het seizoen zien we wel verder. Ik lig nog onder contract tot 2023."