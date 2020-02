Pro League krijgt strakke deadline om Gent en Antwerp om te praten

Er is zoals geweten nog geen witte rook in de zaak rond de tv-rechten van de Pro League, omdat Gent en Antwerp voorlopig het been stijf houden.

De Pro League heeft tot woensdag de tijd om Gent en Antwerp om te praten. Dat laat alvast Het Nieuwsblad weten. Woensdag Er was op donderdag al overleg tussen de clubs en de Pro League, de komende dagen wordt er vermoedelijk verder gepraat. Het bod van Eleven (103 miljoen euro) is geldig tot woensdag. Tegen dan moet er dus een oplossing zijn gevonden.