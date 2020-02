Waasland-Beveren heeft zijn schaapjes nog niet op het droge en staat voor een lastig programma

Een bonus van zes punten moet Waasland-Beveren zien te verdedigen tegenover Cercle Brugge. De Vereniging was al afgeschreven, maar mag na speeldag 25 toch nog een klein beetje hoop koesteren. Het kunnen dus nog vijf spannende weken worden in 'degradatieland'.

"Ik sta liever zes punten voor in de degradatiestrijd dan drie punten achter", liet Yves Vanderhaeghe zich uit over de situatie van Cercle Brugge en Waasland-Beveren na de 1-2 overwinning van Kortrijk op de Freethiel. Wie niet? Maar soms is het makkelijker om de jager te zijn dan het opgejaagde wild.

Het wild is in dit geval Waasland-Beveren en woensdagavond vertoonde dat wild tekenen van zwakte. Op geen enkel moment leek het in staat om de 1-2 achterstand om te zetten in een punt of meer. Op papier was Kortrijk trouwens een van de meest haalbare tegenstanders in het slot van de competitie. Dat ziet er overigens zo uit voor de Waaslanders:

Speeldag 26: Club Brugge uit

Speeldag 27: Mechelen uit

Speeldag 28: Anderlecht thuis

Speeldag 29: Moeskroen uit

Speeldag 30: Gent thuis

De stress leek voor lood in de schoenen te zorgen bij de Leeuwen van het Waasland. Het contrast met de Vereniging (3-2 winst tegen Mechelen) zaterdag kon niet groter zijn. Ze grepen een kwetsbaar KV Mechelen van bij het eerste fluitsignaal bij de keel en stonden na vijf minuten al 2-0 voor. Als je de twee prestaties naast elkaar legt, kan je moeilijk zeggen wie de rode lantaarn is en wie zich bijna gered mag noemen.

We hebben in het verleden al bewezen dat we die 'op papier minder haalbare wedstrijden' wel kunnen winnen.

Het komt er voor W-B dus op aan om zo snel mogelijk een punt te pakken, want Cercle staat met STVV (uit) en Moeskroen (thuis) voor haalbare opdrachten. De Waaslanders moeten nu naar Club Brugge, waar ze vorig seizoen tot ieders verbazing een punt gingen pakken. "We hebben in het verleden al bewezen dat we die 'op papier minder haalbare wedstrijden' wel kunnen winnen", liet Daam Foulon al optekenen in de aanloop naar de match tegen Club Brugge.