Voormalig Standard-coach Ron Jans op non-actief nadat hij onder vuur kwam in racisme-onderzoek

Nadat hij in 2012 vijf maanden aan de slag was als trainer van Standard, keerde Ron Jans terug naar eigen regio bij Zwolle, alvorens vorig jaar aan een Amerikaans avontuur te beginnen bij Cincinnati. Dat staat nu voor hem even 'on hold' wegens een onderzoek naar racisme.

Bij het meezingen van een hiphopliedje in de kleedkamer zou Jans het woord 'nigger' gebruikt hebben en daar wordt in de VS zwaar aan getild. Na een klacht van de spelersvakbond heeft de Amerikaanse voetbalbond een onderzoek ingesteld. Zolang het onderzoek loopt, staat Jans op non-actief. "Ik ben geen racist", benadrukt Jans in het AD. "Ik haat slavernij, discriminatie en racisme. Ik heb het Apartheid Museum bezocht en veel fims en boeken bekeken en gelezen over dit onderwerp. Ik ben inderdaad wat onhandig geweest, maar nu wordt van iets onhandig iets heel groot gemaakt." pic.twitter.com/eq8qp3Lx51 — FC Cincinnati (@fccincinnati) February 14, 2020 Zijn club Cincinnati heeft een statement de wereld ingestuurd, waarin staat dat het erg verrast is, omdat Jans staat voor het meeleven met mensen en betrokkenheid.