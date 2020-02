Paul Gheysens niet van plan om water bij de wijn te doen in dossier tv-contract: "Zij moeten bijdraaien, niet wij"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is van plan voet bij stuk te houden in de discussie over de verdeelsleutel in het tv-contract. De kloof met de (andere) topclubs is volgens de sterke man van Antwerp te groot.

Voor de micro van Sporza hield Gheysens voet bij stuk. "Ik denk niet dat wij moeten bijdraaien. Het zijn zij die solidair moeten zijn en ons naar waarde moeten schatten. Zij moeten bijdraaien en meer valt er niet over te zeggen", aldus Gheysens. "Ze moeten solidair zijn en ons een beetje meer geven. Ik zeg niet heel veel, maar toch hetgeen dat we waard zijn." Dat het snel moet gaan om tv-contract in orde te krijgen, is allerminst een argument om toegevingen te doen voor de Antwerp-voorzitter. "Ach, alle onderhandelingen duren hun tijd", besluit Paul Gheysens.