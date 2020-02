Volgens Davy De Fauw begon zijn ploeg niet scherp aan de wedstrijd: "Het was geen goede dag voor ons"

Zulte Waregem heeft gisteren verrassend verloren van Moeskroen. Het werd 1-2. Osabutey en Aleix Garcia maakten de doelpunten voor Moeskroen. De Fauw scoorde via een strafschop voor Zulte Waregem.

De aanvoerder van Zulte Waregem was na de wedstrijd teleurgesteld. "Als je naar de andere resulaten van dit weekend zag, wisten we dat we scherp moesten beginnen, maar we deden het niet", aldus De Fauw bij Play Sports.

Volgens hem hadden ze een slechte dag. "We vonden niet direct de oplossing en we konden ook niet veel kansen bij elkaar voetballen. We hadden geen goede dag." Zulte Waregem staat nu op de achtste plaats op vier punten van de nummer zes Racing Genk.