Wie van de drie? Cercle blaast degradatiestrijd nieuw leven in: "Heel straf wat ze doen"

Twee weken geleden leek het ticket naar 1B geboekt voor Cercle Brugge. Twee wedstrijden en zes op zes later is de Vereniging nog niet dood. Waasland-Beveren en Oostende hebben nog steeds een voorspring van respectievelijk drie en vier punten, maar knopen best nog eens aan met een zege.

Na de zure thuisnederlagen tegen Antwerp en Anderlecht leek Cercle Brugge een vogel voor de kat. Maar kijk, twee knappe overwinningen tegen Mechelen en STVV blazen ze de degradatiestrijd nieuw leven in, vooral omdat concurrenten Oostende en Waasland-Beveren geen punten oogstten uit hun twee laatste wedstrijden.

In een gesprek met Voetbalkrant.com geeft Eric Van Meir aan onder de indruk te zijn van het werk van Bernd Storck. "Zo zie je maar, twee wedstrijden winnen en de wereld ziet er helemaal anders uit onderin. Wat mij vooral opviel de voorbij weken en maanden, is dat Bernd Storck steeds positief is gebleven. Dat is zeker niet evident als je je ploeg wekelijks zwaar in de fout ziet gaan."

Ondanks de zes op zes staat Cercle Brugge nog steeds op de zestiende plaats, met drie punten achterstand op Waasland-Beveren en vier op Oostende. "Ze zijn er zeker nog niet, maar wat ze de laatste weken gedaan hebben is zeer straf, na alle tegenslagen die ze dit seizoen al hebben gekend", stelt Eric Van Meir.

Op de volgende speeldag trekt Cercle Brugge naar Moeskroen: een ex-club van Bernd Storck, die nergens meer voor speelt. Waasland-Beveren trekt naar KV Mechelen en Oostende ontvangt Zulte-Waregem.

"Waasland-Beveren was dicht bij een stunt in Club Brugge, maar de domme rode kaart en late tegengoal zullen er ongetwijfeld hard inhakken. Een punt meenemen uit Club Brugge was een serieuze opsteker geweest. Ook Oostende geraakt maar niet uit de zorgen. Maar als Oostende nog een keer wint, zijn ze voor mij gered", besluit Eric Van Meir.