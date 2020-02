Haalt Bayat zijn slag thuis? KBVB wil reglement wijzigen na Sporting Charleroi - KV Mechelen

De KBVB onderzoekt of er een reglementswijziging kan komen. Aanleiding is de stilgelegde wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen. De partij werd stilgelegd door de mist, maar werd later integraal herspeeld.

En dat was een doorn in het oog van de Zebra's. Medhi Bayat foeterde dat Sporting Charleroi - dat op dat moment op voorsprong stond - benadeeld werd als de wedstrijd werd helemaal werd herspeeld. En de Belgische voetbalbond - extra detail: Bayat is de huidige bondsvoorzitter - lijkt te volgen. Sporza weet dat de KBVB een voorstel uitwerkt dat moet worden beoordeeld door de Pro League. Hervatten, niet herspelen Concreet zou een ploeg in geval van overmacht bij heel barre weersomstandigheden niet sportief benadeeld mogen worden als de match wordt gestaakt. In de praktijk zou de partij later gewoon hervat moeten worden en niet volledig herspeeld.