Antwerp stuurt doelman naar de B-kern

Voor doelman Yves De Winter is er geen plaats meer in de A-kern van Antwerp. Het contract van de doelman loopt af in juni en hij zal de club ook verlaten. Hij zal de komende weken dus trainen bij de B-kern.

Antwerp had vier doelmannen in de A-kern. Sinan Bolat, Jens Teunckens, Yves De Winter en Davor Matijas. De laatstgenoemde doelman werd in januari gehaald en is een 20-jarige doelman uit Kroatië. Het contract van De Winter loopt af in juni en hij zal de club ook verlaten. Volgens Het Nieuwsblad heeft Antwerp nu beslist om de doelman naar de B-kern te sturen. Nsimba, een 19-aanvaller, gaat dan weer naar de A-kern.