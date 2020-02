Supporter van Anderlecht die bommetje naar Mignolet gooide is geïdentificeerd: hij riskeert een zware straf

In Anderlecht- Club Brugge werd op 19 januari een bommetje gegooid naar Simon Mignolet. Het zorgde voor heel wat woede bij Vincent Kompany en Anderlecht moet door het incident ook één tribune gedeeltelijk afsluiten voor een wedstrijd. De dader van deze roekeloze daad is geïdentificeerd.

De beelden van Vincent Kompany lieten een blijvende indruk achter. Hij vroeg aan de tribune achter Mignolet om zijn teamgenoot van bij de Rode Duivels te respecteren. Maar hoewel het gebaar van Kompany werd onderstreept, doet het niets af aan de ernst van de feiten die ervoor hebben gezorgd dat één tribune van Anderlecht gedeeltelijk gesloten zal worden voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem op 7 maart.

Het management, zeer geërgerd door deze supporter(s), zocht actief naar de dader(s). Eén van hen werd naar verluidt geïdentificeerd via de camera's van het stadion en was niet onbekend bij de veiligheidsdiensten, aangezien hij in het verleden al veroordeeld was tot een stadionverbod. Het individu zou voor vijf jaar verbannen kunnen worden van het stadion.