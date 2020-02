🎥 Nieuwkomers aan het feest in Champions League: Atalanta veegt de vloer aan met Valencia, RB Leipzig bezorgt Tottenham kater

Woensdagavond waren de nieuwkomers aan het feest waren in de Champions League. Atalanta en RB Leipzig, allebei voor het eerst in hun geschiedenis in de knock-outfase, deden het fantastisch. Vooral de Italianen staan na een ruime overwinning tegen Valencia al met anderhalf been in de kwartfinales.





