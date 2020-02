Eleven Sports start voorbereidingen, maar... "Wij hopen dat Antwerp zich er ook achter zal scharen"

Dinsdag werden de krijtlijnen uitgetekend over de samenwerking tussen de Pro League en Eleven Sports. Want, met of zonder Antwerp, de deal komt erdoor. Al hoopt men snel tot een akkoord te komen met The Great Old.

Uiteraard wil Eleven Sports voor het geld dat het op tafel legt ook Antwerp erbij. Een akkoord met alle 24 clubs is cruciaal. AA Gent heeft het hoofd al gebogen. "We zijn bijzonder verheugd dat AA Gent zich bereid heeft verklaard de mediarechten collectief te verkopen. Dit stelt ons in staat de voorbereiding op het volgende seizoen, samen met de Pro League, op te starten”, klinkt het bij Eleven Sports. “Wij hopen dat ook Antwerp zich in de komende dagen zal scharen achter de beslissing van de andere 23 clubs.”