Yannick Thoelen: "Ik voelde meteen dat mijn seizoen erop zat, de tranen rolden over mijn wangen"

Enkele weken geleden schreeuwde Yannick Thoelen het uit in de beginfase van de partij tegen AA Gent. Bij een vrije trap van Bezus, die tegen de netten belandde, liep hij een zware knieblessure op. De onfortuinlijke doelman mocht meteen een kruis over zijn seizoen maken.

Het verdict was hard voor Yannick Thoelen: voorste kruisband afgescheurd. Minimum zes maanden inactiviteit. In MidMid, een podcast van Friends of Sports, kijkt Thoelen terug op die fase. Niet dat zo'n blessure ooit gelegen komt, maar voor Thoelen was dit een serieuze streep door de rekening. Hij was immers voor het eerst in zijn carrière uitgegroeid tot onbetwiste titularis.

"Ik wist meteen dat mijn seizoen erop zat. De tranen rolden over mijn wangen. Onrechstreeks was ik ook een beetje boos op mezelf, want het leek alsof ik de ploeg in de steek liet. Het was immers een heel belangrijke week met het oog op POI. Al weet ik natuurlijk dat ik er niets aan kon doen."

De teleurstelling maakte al snel plaats voor vechtlust bij de onfortuinlijke doelman. "De grootste teleurstelling had ik op het veld. Dat ging vrij snel voorbij. Toen ik terug thuiskwam, was ik al volop vooruit aan het kijken: hoe lang zal ik out zijn? Waar ga ik revalideren?", aldus Thoelen, die in augustus terug op de velden wil staan.