Frederik Boi, de grootste believer in operatie Cercle-redding: "Ik weet dat ze het zaterdag gaan aanpakken als een bekerfinale"

Cercle leeft! De Vereniging trekt zaterdag met 1225 man naar Moeskroen. Het volledige bezoekersvak zit vol. Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt, heeft weer hoop na de zes op zes. Icoon Frederik Boi op kop: "Niet overmoedig worden, maar we leven nog!"

Boi gaf vorige maand - toen de situatie nog veel erger was - al aan dat hij er nog in geloofde. De strohalm waar hij zich toen aan vasthield, was de energie die Bernd Storck in het team pompte. "Ik had gelijk hé. Toen ik begin dit seizoen ging kijken, zag ik direct dat er iets niet juist zat. Na de aanstelling van Storck is dat veranderd. Er zit beleving in."

"Weet je nog die match tegen Anderlecht, toen Miguel (Van Damme) daar ook was? Toen ze scoorden stormden ze allemaal naar de zijlijn om zijn shirt te pakken. Dat kan je niet spelen. Dat is oprechte groepsgeest. Je kan dat spelen met vier man, maar niet met twintig. Storck heeft er een team van gemaakt", aldus Boi.

Ik ben er altijd blijven in geloven

Cercle Brugge speelt al maanden goed, maar pas nu zitten de resultaten mee. "We moeten voorzichtig blijven. Ik ben er wel altijd in blijven geloven. Als je zag hoe ze tegen Anderlecht en Antwerp speelden. Die wedstrijden hadden ze nooit mogen of moeten verliezen. Tegen Moeskroen gaan ze wel iets moeten rapen. In principe ga je tegen Club Brugge en Gent immers geen punten pakken, al weet je nooit met dit Cercle."

"Maar de mentaliteit zit al goed. De fans gaan massaal naar daar en ik weet dat ze die wedstrijd gaan aanpakken als een bekerfinale. Het moet ook, om in de laatste wedstrijd tegen Oostende nog een kans te maken. Maar iedereen is klaar om zijn truitje nat te maken."