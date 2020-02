OH Leuven ziet wel iets in Lokeren-speler, als die 'vrij' komt

Veel spelers van Lokeren geloven niet meer in een goeie afloop van het financiële verhaal van hun club. Sommigen bekijken dan ook al hun opties. Vanavond krijgen ze meer duidelijkheid, maar weinigen hebben nog veel zin om bij de club te blijven.

Als de uitkomst vanavond negatief is, zullen de spelers individueel beslissen wat ze ermee gaan doen. Maar het is uiteraard duidelijk dat de meesten zich niet gaan willen blesseren in wedstrijden waarvoor ze niet meer betaald zullen worden.

Een transfer is voor de meesten nu al de prioriteit. In die optiek zouden er verschillende andere ploegen interesse hebben voor bepaalde spelers. Zo horen we dat OH Leuven wel iets ziet in Davino Verhulst, de boomlange keeper van Lokeren.

Bij OHL hebben ze Nick Gillekens en Kawin Thamsatchanan al laten vertrekken dit seizoen. De laatste tijd wisselen Laurent Henkinet en Darren Keet elkaar af tussen de palen. Voor volgend seizoen willen ze meer continuïteit. Verhulst is één van de pistes die ze onderzoeken.

Er zijn er bij Lokeren intussen wel meer bezig met volgend seizoen. Als Lokeren het faillissement aanvraagt, krijgen de spelers ook hun vrijheid en mogen ze zelfs dit seizoen nog vrij tekenen voor een andere club.