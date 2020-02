Arnaud Bodart kijkt terug op zijn goede prestaties: "Mijn club, mijn stad"

De jonge doelman van de Rouches heeft sinds het begin van het seizoen een reeks goede prestaties geleverd. Inderdaad, hij werd deze avond zelfs uitgeroepen tot "Luikse ster van het jaar" in de categorie sport.

Bodart is aan een sterk seizoen bezig. De supporters geven hem een duw in de rug. "Het is een bron van motivatie. Onze supporters zijn veeleisend, en dat is normaal. Ze zijn zo belangrijk. Hun steun geeft je een boost", zei de doelman van de Rouches.

Hij heeft de afgelopen weken een reeks goede prestaties geleverd. "Ik doe mijn best om het team te helpen. Man van de wedstrijd elke week? Het kan me niet schelen, want ik wil gewoon het team helpen, dat is de prioriteit. Het is mijn club, mijn stad. Ik denk eerst aan het team. Als ik emoties zie zoals die na de overwinning in Genk, is het hartverwarmend. Er is een goede samenhang die op het veld te zien is en we helpen elkaar," zegt de 21-jarige.

De Doelman staat in zijn eerste seizoen in de schijnwerpers. "Verrast? Al sinds ik jong was, probeer ik mijn best te doen. Vooruitgang is het sleutelwoord. Ik moet nog veel dingen verbeteren en vooruit blijven gaan."

Sommige keepers zijn erg bezig met statistieken, maar niet Bodart. "Clean sheet"? Mensen hebben de neiging om te denken dat het heel belangrijk is voor een keeper, maar uiteindelijk ben ik daar niet geobsedeerd door. Het is de overwinning die telt. De 0-0 tegen Club Brugge was goed, maar het is slechts een punt...Ik zou liever winnen," concludeerde Arnaud Bodart.