Ex-speler van STVV blijft bevestigen bij Duitse subtopper: indrukwekkende hattrick en topschutter in de Europa League

Eintracht Frankfurt verloor deze zomer Luka Jovic aan Real Madrid en dan besloten ze Daichi Kamada een kans te geven. Hij grijpt zijn kans met beide handen en gisteren scoorde hij zelfs een hattrick in de Europa League.

Vorig seizoen werd Kamada door Eintracht Frankfurt uitgeleend aan STVV en hij was één van de revelaties in de Belgische competitie. Hij was goed voor 16 doelpunten en 9 assists in 36 wedstrijden bij Sint-Truiden.

Dit seizoen krijgt hij, door de transfers van Jovic en Rebic, een kans bij zijn moederclub en hij lijkt de kans met beide handen te grijpen. In de Bundesliga wist hij nog niet te scoren dit seizoen, maar in de Europa League scoorde hij wel al 6 doelpunten in 7 wedstrijden.

Gisteren speelde Kamada zijn beste wedstrijd van het seizoen. Eintracht Frankfurt won vlot met 4-1 van RB Salzburg en de Japanner werd de man van de wedstrijd met een hattrick in 40 minuten. Hij is nu gedeeld topschutter in de Europa League. Ook Andraz Sporar, Alfredo Morelos en Diogo Jota scoorden al 6 doelpunten.