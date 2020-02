Habib Habibou: "Mircea Rednic is de keuze van het hart"

Habib Habibou verliet eind januari Sporting Lokeren als transfervrije speler, nu vindt hij bij het Roemeense Politehnica Iași een nieuwe uitdaging.

Hij kon evengoed naar de Amerikaanse MLS om er te tekenen bij Montréal Impact, maar Habib Habibou koos uiteindelijk voor een Roemeens avontuur.

"Ik ben zondag toegekomen voor medische en fysieke testen en trainde vanaf maandag mee bij de club", aldus Habibou. "Alles verloopt supergoed."

Vertrouwen

"Ik wilde opnieuw spelen onder Mircea Rednic, dat was een van de voornaamste redenen om naar hier te komen. Hij is een coach die niet liegt en dat respecteer ik enorm. We voelden elkaar goed aan en hij wilde me bij Gent."

"Ik wil mijn carrière hier herlanceren", aldus de 33-jarige aanvaller. "Ik heb zin om te spelen en opnieuw van me te laten spreken. Ik ken de Roemeense competitie goed en heb er veel vertrouwen in."