Standard zint op wraak tegen Antwerp voor uitverkocht Sclessin

Standard krijgt zaterdagavond Antwerp over de vloer voor de topper van de 27e speeldag. Het belooft alvast heet te worden op Sclessin.

Op 18 december liep de wedstrijd tussen beide elftallen in de halve finale van de beker van België namelijk behoorlijk uit de hand. Maxime Lestienne had de Rouches op voorsprong getrapt, maar Antwerp scoorde nog drie keer in het laatste half uur.

In de slotfase gingen de poppetjes helemaal aan het dansen en kreeg Aleksandar Boljevic nog rood.

De Rouches laten alleszins weten dat de topper is uitverkocht. Antwerp telt op dit moment twee punten meer dan Standard, dat dus zaterdag naar plek vier kan wippen.