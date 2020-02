Antwerp begon opnieuw pas na een achterstand te voetballen: "En dan waren we veruit de betere ploeg"

Voor de vierde keer in vier competitiewedstrijden kon Antwerp niet winnen van een latere concurrent in play-off 1. Het keerde uit van een kale reis in Luik terug na een schitterende knal van Obbi Oularé. Ondanks het overwicht in de tweede helft kon de Great Old niet meer op gelijke hoogte komen.

Vooral de eerste helft moest Antwerp vaak achter de feiten aanlopen. "We hanteerden de lange bal en probeerden voor de tweede bal te gaan, maar we botsten op een fysiek sterke tegenstander", gaf Steven Defour. "Na de 1-0 en in de tweede helft ging het beter." Antwerp kwam na de achterstand pas echt aan voetballen toe. Het is niet de eerste keer dat ze pas dan hun wil kunnen opleggen. "De eerste helft was echt niet goed van onze kant", vond ook Wesley Hoedt. "Na de pauze waren we veruit de betere ploeg, net omdat we gingen voetballen. Daar zit het verschil." Maar waarom Antwerp soms pas na een achterstand begint te voetballen is ook voor Hoedt een mysterie. Het veld lag er verre van ideaal bij, maar daar wilden de verdediger en de middenvelder zich niet achter wegsteken.