Depoitre gelooft nog volop in de kansen: "Roma heeft ons op geen enkel moment weten verrassen"

AA Gent vergat donderdag zijn kansen af te maken tegen AS Roma. Maar door het geleverde spel is de hoop op kwalificatie volgende week er nog steeds. Laurent Depoitre beseft wel dat hij er dan een paar gaat moeten binnen stampen.

"We beseffen dat er zeker nog wel iets mogelijk is voor ons in die terugwedstrijd", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Maar een doelpuntje op verplaatsing had natuurlijk een wereld van verschil betekend. Een gelijkspel was - gezien het wedstrijdverloop - misschien een ideaal scenario geweest, maar vooral ook een heel erg verdiend resultaat.”

Thuis moet Roma nu voor de bijl. "We toonden eerder al dat we in eigen huis tot veel in staat zijn. Ik vind dat we zeker nog altijd een goede kans maken om door te stoten naar de volgende ronde. Roma imponeerde ook niet. We hebben die partij ook gewoon aangepakt zoals alle andere: zonder complexen. Uiteindelijk hebben ze me ook op geen enkel moment echt weten te verrassen. Volgens mij was het eerder andersom."