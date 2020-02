"We moeten BeNeLiga absoluut bekijken": Peter Croonen ziet BeNeLiga als mogelijke oplossing voor slechte financiële cijfers

Een BeNeLiga of niet? Het is een thema dat dit seizoen al enkele malen naar boven is gekomen, vooral in ons land. Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, ziet het als een middel om de Belgische clubs financieel gezonder te maken.

De voorzitter van Racing Genk en de Pro League was te gast in 'De Markt', een tv-programma op één, en daarin werd hij gevraagd over de BeNeLiga. Eerder dit seizoen liet Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe nog verstaan dat hij een voorstander is van het concept en dat er uitvoerig over gepraat wordt. Volgens Peter Croonen kan het ook een oplossing zijn voor de slechte financiële cijfers van de Belgische clubs - slechts vijf profclubs maakten vorig seizoen geen verlies. "Er zijn 24 profclubs in een relatief klein land. Er wordt veel geïnvesteerd en slechts één team haalt het. Dan kan de BeNeLiga een oplossing bieden om meer inkomsten te genereren. We moeten het dus bekijken." "Met een BeNeLiga wordt de markt groter en krijg je een andere dimensie. Een groter speelveld kan helpen, want in de grote competities gaan de budgetten omhoog en zo komen de lonen hier onder druk", besloot hij. Als wij niet groeien zal het verschil met de grote landen alleen maar groter worden.