Vercauteren kan eindelijk eens met heel goed gevoel de week beginnen: "Beloning voor het werk dat Kompany er al instak"

Het was eens een wedstrijd waarin Frank Vercauteren duimpjes omhoog kon uitdelen aan zijn spelers in plaats van aanwijzingen te geven. "We hadden na Mechelen gezegd dat de efficiëntie omhoog moest en dat is gebeurd op alle vlakken."

Vercauteren kan eindelijk eens met een goed gevoel de week starten. Eentje zonder bijkomende zorgen, want een monsterzege en geen extra geblesseerden. "We kunnen alleen maar heel tevreden zijn als je kijkt naar het geheel. We scoren zes keer en door zes verschillende spelers. Maar nu moeten we ons weer in vraag gaan stellen en onze verantwoordelijkheid nemen."

Dat is ook wat Vercauteren na de nederlaag in Mechelen deed. "We hebben sommigen voor hun verantwoordelijkheid gezet en ik ben blij dat ze die opgenomen hebben. Of we nu over play-off 1 of play-off 2 spreken? We spreken daar helemaal niet over. We spreken enkel over de eerstvolgende wedstrijd."

In ieder geval kon ook zijn leider op het veld met een tevreden gevoel naar huis. Vincent Kompany scoorde zijn eerste goal dit seizoen. "Voor mij is hij één van de spelers. Maar daarnaast is hij ook bezig met de filosofie en de werking aan te duiden. Die bijdrage is ook heel belangrijk. Het is dan ook voor hem en voor het team een beloning. Ook voor het werk dat hij er al instak."