Vlap weet wat nodig is: "Maar als wij de bal laten rondgaan, kan niemand er aan"

Eindelijk nog eens allemaal lachende gezichten in het Lotto Park. Anderlecht won vlotjes van Eupen en heeft nog altijd kans op play-off 1. Michel Vlap was daarbij goed voor een goal en een assist. "Ik denk dat ik altijd wel een dreiging ben."

Vlap staat nu vier weken op rij in de basis en tegen Eupen had hij er duidelijk zin in. "Voor mij is het heel belangrijk om achter elkaar te mogen starten", zei hij na de makkelijke zege. "Weet je, ik heb tijd nodig om in mijn ritme te komen en dat kan alleen maar door te spelen. Ik denk wel dat ik altijd een dreiging ben in de zestien. Nu gaat het ook in de combinaties vlotter", aldus de Nederlander.

De 6-1 bracht het vertrouwen terug bij Anderlecht, dat nog altijd meestrijdt voor play-off 1? "Wij moeten gewoon zo goed mogelijk spelen en zoveel mogelijk scoren de komende wedstrijden. Ja, negen op negen gaat noodzakelijk zijn. Maar ik weet dat als wij de bal laten rondgaan, dat er dan niemand aankan en dat we dan van iedereen kunnen winnen. Daar ben ik van overtuigd. Enkel hebben we daartegen fouten gemaakt de laatste weken."