"Ben nog steeds de laatste aanvoerder die hier kampioen werd": Steven Defour deelt prikje uit nadat hij 80 minuten werd uitgefloten

Dat men in 'de Vurige Stede' de passage van ex-Rouche Steven Defour bij Anderlecht nog niet vergeten is, is een understatement van jewelste. De centrale middenvelder werd zaterdagavond van het eerste fluitsignaal tot hij naar de kant ging uitgejouwd door de Luikse supporters.

In 2015 keerde Steven Defour als Anderlecht-speler terug naar Sclessin en toen werd hij onthaald door de wansmakelijke tifo waarop hij onthoofd werd. Dan ging het er zaterdagavond tijdens Standard-Antwerp veel gemoedelijker aan toe. Toen werd hem 'alleen maar' gefluit en boegeroep naar het hoofd geslingerd. Al duurde het wel langer dan 80 minuten, want ook tijdens de opwarming werd hij niet gespaard. "Je went er wel aan na al die jaren en je verwacht je ook aan een geweldige sfeer. Zeker als ik terugkeer", aldus Steven Defour. Hij ging zaterdag met Antwerp met 1-0 onderuit op het veld van Standard, maar toch wou hij de Luikse fans nog op iets wijzen. "Mensen vergeten nu eenmaal snel", zette hij zijn sneer in. "Ik ben nog altijd de laatste aanvoerder die hier kampioen is geworden", grijnsde de voormalige Rode Duivel, verwijzend naar het kampioenenjaar in 2009.