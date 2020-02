Antwerp-speler sluit terugkeer naar oude nest Standard niet uit: "In voetbal kan alles"

Afgelopen zaterdag verloor Antwerp met 1-0 op het veld van Standard. Met Sinan Bolat, Steven Defour, Alexis De Sart en Dieumerci Mbokani stonden er vier spelers met een Luiks verleden op het terrein. Dino Arslanagic en Kevin Mirallas zaten op de bank. Eén van hen sluit een terugkeer niet uit.

Dino Arslanagic werd eerder dit seizoen al genoemd om de overstap naar Luik te maken in januari. De 26-jarige verdediger speelde van 2012 tot 2016 al bij de Rouches, maar kon nooit zijn stempel drukken.

Bij Antwerp heeft hij zich op korte tijd opgewerkt naar een betrouwbare pion in de verdediging. Na afloop van de wedstrijd verklaarde Arslanagic namelijk aan Sudpresse dat hij een transfer naar Standard na dit seizoen niet uitsluit. Dan is hij namelijk transfervrij. "Ik heb er alles meegemaakt van bij het begin. Een terugkeer? In voetbal kan alles."