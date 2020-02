Musona had harde woorden, maar Sowah denkt er anders over: "Mijn hart is bij Anderlecht"

Emmanuel Sowah hoopte waarschijnlijk op een andere terugkeer naar Anderlecht. Hij verloor met 6-1 van zijn oude club, maar hij bleef bij het interview na de wedstrijd positief. Zo ligt zijn hart nog steeds bij Anderlecht.

In de aanloop naar Anderlecht-Eupen uitte Knowledge Musona, die niet mocht spelen (hij is alleen uitgeleend aan de Panda's), zijn frustratie over het feit dat hij volledig buitenspel is gezet: "Ik hoop dat ik nooit meer voor Anderlecht moet spelen", zei de Zimbabwaan bij La Dernière Heure. Geen teleurstelling bij Emmanuel Sowah, die deze winter ook onder andere omstandigheden van RSCA naar AS Eupen is verhuisd.

"Het is een goed gevoel om hier terug te zijn. Mijn hart ligt bij Anderlecht: ook al ben ik nu in Eupen, ik ben nog steeds een fan van Anderlecht en ik heb hier nog steeds veel vrienden", gaf hij na de wedstrijd toe. Alexis Saelemaekers, die de wedstrijd kwam aftrappen, heeft hem ook geknuffeld. Sowah's carrière (hij is pas 22 jaar oud) werd volledig ontsierd door blessures. Hij speelde slechts tien matchen op drie jaar tijd. "Ze zeiden dat ze blij waren om mij te zien spelen," zei hij.

Opnieuw tegen elkaar in play-off 2?

"Het is een vreemd gevoel omdat ik blij ben om hier terug te zijn, maar ik ben ook ongelukkig met het resultaat. We hadden zo'n scenario niet voorzien. De sfeer was raar na de wedstrijd," betreurt Sowah. Eupen is ook nog niet helemaal zeker van het behoud, maar er is een onwaarschijnlijke combinatie van omstandigheden nodig om de Panda's te laten degraderen.

"Nee, we waren niet ontspannen toen we hier kwamen omdat de club enkele doelen heeft: we hoopten op de elfde plaats (nu op zes punten)," zei Sowah. "Maar dat is het lot, soms gaan de dingen niet zoals gepland. Het is moeilijk om zo'n grote nederlaag te accepteren en we moeten het vergeten."

Wat Sowah betreft, hoopt hij "zijn" Anderlecht terug te zien in play-off 2. Een heel verschil met Knowledge Musona, die niet nog eens twee wedstrijden wil missen, want het is nog steeds verboden voor hem om tegen zijn werkgever te spelen.