"Gelukkig heb ik een dokter thuis": Ruud Vormer kan nog lachen na 'blessure', Philippe Clement zet extra vraagteken achter levensbelangrijke speler

Club Brugge staat alweer voor een erg belangrijke week in zijn bestaan, met om te beginnen de wedstrijd in Manchester in de Europa League. Een belangrijke speler is er dan mogelijk nog niet bij, terwijl de kapitein tegen Charleroi ook moest incasseren.

Na een duel met Nurio moest Ruud Vormer enkele minuten naar de kant om een gekloven wenkbrauw te laten vastzetten: "Gelukkig heb ik thuis een dokter rondlopen", kon hij er achteraf wel om lachen. "Het was gewoon een duel en een stevige elleboog, maar Nurio kon er verder ook niks aan doen. Dat kan gebeuren in het voetbal." Vraagteken Diatta Verwacht mag worden dat de kapitein geen blijvende hinder zal ondervinden van het euvel en dus gewoon kan spelen donderdag in Manchester. Of Krépin Diatta er dan zal bij zijn? Dat is een groter vraagteken. "Eerlijk? Ik weet het niet", gaf Philippe Clement aan. "Hij trainde nog niet met de groep en ik heb geen idee wanneer hij er klaar voor zal zijn." Diverse analisten gaven al aan dat Diatta node gemist wordt.