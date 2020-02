Charleroi kan toch wel ongelukkig zijn: "Ze hadden die fout moeten fluiten"

Er waren wel weer wat betwistbare fases in Club Brugge-Charleroi. Zo was er de goal van Balanta, waar een fout van Dennis aan vooraf ging.

Ex-ref Tim Pots vond het toch een fout. "Dennis duwt Dessoleil onder de bal door. Ze hadden die fout moeten fluiten. Dan spreekt er niemand over. Safe refereeing heet dat. Nu zit je met een gecontesteerd doelpunt terwijl we net willen dat alle goals clean zijn", klinkt het in HLN.

En dan was er nog de penaltyfase met Fall. "Voor de arm van Deli in de rug van Fall kan de bal op de stip. De ene ref zal fluiten, de andere niet. Als je de overduidelijke duwfout in de eerste minuut niet fluit, snap ik wel dat je deze ook niet fluit. Waar de VAR in de eerste minuut nog had moeten tussenkomen mag hij dat hier zeker niet doen. Hier komt te veel interpretatie en subjectiviteit bij kijken."