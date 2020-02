Topper en vijf andere wedstrijden in Serie A achter gesloten deuren, ook Europa League ontsnapt niet aan gevolgen coronavirus

De impact van het coronavirus op de sportwereld wordt steeds groter. Vooral dan in Italië.

In het wielrennen is het onduidelijk of Milaan-Sanremo wel zal kunnen doorgaan, maar het voetbal wordt nog erger getroffen.

De topper tussen Juventus en Inter van dit weekend wordt achter gesloten deuren gespeeld. Voor Udinese - Fiorentina, AC Milan - Genoa, Parma - SPAL, Sassuolo - Brescia en Sampdoria - Hellas Verona geldt het zelfde. Afgelopen weekend werden ook al vier wedstrijd afgelast.

Daarnaast is er ook geen publiek welkom voor het duel tussen Inter en het Bulgaarse Ludogorets van donderdag in de Europa League.