Henk Houwaert neemt Brugse spitsen onder de loep: "Ik vind Okereke beter dan Krmencik" & "Hij vertrekt deze zomer voor een miljoentje of 20"

Tegen Charleroi besliste Balanta de match voor Club Brugge, thuis tegen Waasland-Beveren was Mats Rits de matchwinnaar. De middenvelders winnen matchen, terwijl de aanvallers alle moeite van de wereld hebben om de weg naar doel te vinden.

Ook Michal Krmencik, deze winter voor flink wat miljoenen overgekomen, heeft nog geen grote indruk kunnen maken. Henk Houwaert krijgt het er niet warm van. "Hij liep in de weg tegen Zulte Waregem en stond steeds buitenspel. Waar zit Okereke eigenlijk? Want ik vind hem beter dan Krmencik. Hij kan tenminste een bal bijhouden. Ze laten hem best eens een paar matchen staan", aldus Houwaert bij Het Laatste Nieuws.

Voor Emmanuel Dennis heeft de 74-jarige Nederlander duidelijk wel een boontje. "In de zomer is hij weg voor een miljoentje of twintig. Hij speelde Maguire op een hoopje. Die eerste twinitg minuten tegen Manchester United waren zo goed. Heerlijk om naar te kijken, net zoals bij Marc Degryse destijds", was hij ietwat laconiek.

Ook Mbaye Diagne, volledig uit beeld verdwenen sinds het penaltygeval in Parijs, passeerde de revue. "Weet je wie in tegen Man United voor me in de tribune zat? Mbaye Diagne! Hij is verbrand bij Club Brugge", besloot hij.