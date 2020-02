Vercauteren over 'geval Nasri': "Hij heeft wel een waarde in de kleedkamer voor de jongeren"

De transfer van Samir Nasri naar Anderlecht is niet meteen een schot in de roos gebleken. De Franse ex-wereldkampioen staat al maanden aan de kant en heeft amper gespeeld voor de Brusselaars. Toch heeft hij zijn waarde gehad, zegt Frank Vercauteren.

De kans is bijna onbestaande dat Anderlecht het contract van de amper opbrengende Nasri gaat verlengen. Maar Vercauteren blijft hem wel gebruiken. "Hij heeft een bepaalde rol in de kleedkamer ja. Spijtig genoeg niet op het veld. Hij begeleidt de jongeren wel. Een jongere zal niet zo snel met een probleem naar de trainer stappen, maar hij luister wel naar hen."

Maar zijn fysieke paraatheid blijft zorgwekkend. "Hij heeft begin deze week de trainingen hervat, maar dan bleek dat hij de intensiteit nog niet aankon. Of hij er genoeg voor doet? Hij doet wat hij moet doen, denk ik dan. Wij kunnen ook niet elke minuut achter hem lopen. We pushen. Of ik nog op hem reken? Zolang iemand een contract bij de club heeft, reken ik op hem."