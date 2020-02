Runje mikt bijzonder hoog met Antwerp FC: "Dat zou uitzonderlijk zijn"

Antwerp is stilaan aan het uitgroeien tot een ware topclub. Met hoge verwachtingen volgen hoge doelstellingen. Ook keeperstrainer Vedran Runje legt de lat wel erg hoog voor dit seizoen.

Momenteel prijkt 'The Great Old' op de vijfde plaats in het klassement. Met de halvering van de punten in het vooruitzicht is eigenlijk nog alles mogelijk voor stamnummer één in Play-Off 1. Keeperstrainer Vedran Runje ziet het alvast zitten.

"Als we erin zouden slagen ons te plaatsen voor de Champions League, zou dat uitzonderlijk zijn", spreekt hij de gedurfde ambitie uit in een interview met Football Club de Marseille.

Met de bekerfinale in het vooruitzicht heeft Antwerp wel een uitstekende kans op Europa League-voetbal. De winnaar van die finale plaatst zich namelijk rechtstreeks voor de poulefase van het kleine broertje van de Champions League.