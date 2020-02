Rondje Europa: weer geen zege voor Praet en Tielemans, matchwinnaar Januzaj loodst Sociedad naar derde plaats

In Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje stond in de hoogste voetbalklasse telkens een wedstrijd op het programma. Er kwamen enkele Belgen in actie, met verdeeld succes.

Premier League Leicester City ging op bezoek bij Norwich op zoek naar een eerste competitiezege in vier matchen, maar beet zijn tanden stuk op een stug Norwich. Dennis Praet werd vlak na de 1-0 van Jamal Lewis gewisseld door Youri Tielemans, maar die wissel veranderde niets meer aan het resultaat. De Foxes kunnen zo Chelsea, Man United en Tottenham straks zo weer wat dichter zien komen. Bundesliga Fortuna Düsseldorf ontving het Hertha BSC van Belgen Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Het werd een knotsgekke partij waarin de thuisploeg een 3-0 voorsprong nog uit handen gaf. De van Milan overgekomen Piatek legde in minuut 75 de 3-3 eindstand vast vanop elf meter. Ligue 1 Aan het ongenaakbare PSG zal Marseille wellicht niet meer komen, maar het is wel goed op weg naar de tweede plaats. Dario Benedetto scoorde een hattrick tegen Nîmes, dat zo niet weggeraakt van de gevaarlijke 18e plaats. Deaux en Ferhat boden het nodige weerwerk in de 2-3 thuisnederlaag tegen Marseille. Primera División Adnan Januzaj lijkt net op tijd zijn vorm te pakken te hebben met het oog op het EK. Hij startte in de basis bij Real Sociedad en scoorde op het uur het enige doelpunt van de match. De derde plaats is een feit, maar die delen de Basken wel met Atlético Madrid en Sevilla.