Juridisch gedoe is niets voor Bob Peeters: "Alle shit mag nu achterwege blijven" en "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Bob Peeters heeft Westerlo niet naar de periodetitel kunnen loodsen. Er was natuurlijk ook niet enkel het feit dat zijn ploeg naast een plek in de finale greep, maar ook alle commotie rond de match van Beerschot in Virton zinderde nog na.

Peeters en Westerlo moesten op de slotspeeldag de periodetitel aan Beerschot laten. "Ik wens Beerschot het beste en alle shit, want dat is zoals ik het noem, mag nu achterwege blijven. Je moet het bewijzen op het veld. Elke advocaat mag nu terug naar de rechtbank en hopelijk ver weg blijven van het voetbal. Ik zit 18 jaar in het voetbal en heb nog nooit zoiets meegemaakt." Dat gezeik en gezever moet er niet bij Vooral dat ze bij Westerlo niet wisten waar ze aan toe waren, stoorde Peeters. "De ene keer gaan ze de match herspelen en vijf minuten later niet meer. Hopelijk moeten ze de match niet herspelen. Alles draait om wat er op het veld gebeurt, dat gezeik en gezever moet er niet bij." Op zich heeft het de voorbereiding van de bepalende match bij Union niet verstoord. "De spelers lezen dat ook wel, maar dat mag geen excuus zijn. We hebben tijd genoeg gehad om deze wedstrijd voor te bereiden. De stress zal ook meegespeeld hebben, dat kan je ze niet kwalijk nemen. Het was niet genoeg tegen een sterk Union. Soms spelen je ze van het veld en moet je nederig zijn."