Fierheid in het ene kamp, ontgoocheling in het andere: coaches en spelers reageren na gelijkspel in 'Vlasico'

Zulte Waregem en KV Kortrijk deelden de punten na een leuke, intense derby in het Regenboogstadion. Met dank aan een gelijkmaker in minuut 94. En dus waren ze bij Kortrijk iets meer in hoerastemming dan bij de thuisploeg.

"Een 2-0 kunnen rechttrekken? Dat doet deugd", aldus Yves Vanderhaeghe in zijn analyse. "En ik denk dat het wel verdiend was. We zijn tevreden dat we hier toch nog kunnen gelijkspelen."

"We zijn fier dat we alles zijn blijven geven om hier toch nog de gelijkmaker uit de brand te slepen", pikte Kristof D'Haene in. "Uiteindelijk verliezen we niet en dat is mooi."

Ontgoocheling bij Zulte Waregem

Bij Essevee dachten ze er anders over: "Dit is enorm ontgoochelend", aldus Gideon Mensah. "We dachten dat we alles onder controle hadden, maar Kortrijk bleef gretiger op zoek naar een doelpunt in de slotfase."

"Zuur om op zo'n manier zo laat in de match het tweede doelpunt te slikken", besloot Francky Dury. "Het lag dicht bij elkaar, finaal kan ik me hier wel in vinden."