De Bruyne neemt Man City op sleeptouw: Zit er een Gouden Bal in na sterk EK of Champions League?

De masterclass van Kevin De Bruyne tegen Real Madrid is niet onopgemerkt gebleven. De Rode Duivel werd verkozen tot beste speler van de week in de Champions League. Een goed EK en, wie weet, pakt hij wel de mooiste individuele onderscheiding: de Gouden Bal.

De laatste jaren was Kevin De Bruyne steeds een van de genomineerden voor de Ballon d'Or. "Zulke zaken doen steeds deugd. Telkens bij de beste 30 van de wereld horen geeft toch een leuk gevoel. Het geeft me ook extra motivatie", liet de Rode Duivel optekenen bij SkySports.

Onze 28-jarige landgenoot blijft ook bijzonder nuchter bij de waardering die hij uit alle hoeken krijgt. "Het team komt bij mij steeds op de eerste plaats. Draait je team goed, dan kan je ook individueel uitblinken", ging hij verder.

Goede CL of Euro 2020

Een goede Champions League met Manchester City of een opnieuw een medaille met de Rode Duivels op een groot toernooi kunnen in het voordeel spelen van de spelmaker. Dan zit er misschien wel een Gouden Bal in. "Het verschil tussen mezelf en de vijf beste spelers is niet zo groot denk ik", besloot De Bruyne.