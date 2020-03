Doku bedankt zijn coach en heeft zijn les geleerd: "Ik tackle van heel mijn leven niet meer"

Jérémy Doku werd door Frank Vercauteren meteen weer in de basis gedropt na zijn rode kaart tegen KV Mechelen. "Ik wou hem liever belonen voor al het goede dat hij al deed dan straffen voor die jeugdzonde", verklaarde zijn coach. Doku bedankte met een assist.

Een belangrijke assist na acht minuten, die Vlap toeliet om te scoren. Doku zelf bedankte zijn coach voor het vertrouwen. "Ik had het eigenlijk niet verwacht", gaf hij toe. "Francis (Amuzu) deed het heel goed tegen Eupen. Dat is toch een teken dat de coach in mij gelooft", aldus Doku.

De winger heeft geleerd van zijn fout. "Wat ik geleerd heb? Dat ik nooit meer mag tackelen. Ik ga van mijn leven geen tackle meer doen", lachte hij. "Nee serieus, ik heb er lessen uit getrokken. Dat is ook deel van mijn leerproces."