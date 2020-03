KVK-voorzitter richt zich tot arbitrage: "Als VAR op niveau was, speelden wij finale en deden we nog mee voor play-off 1"

Bij KV Kortrijk voelen ze zich benadeeld door de scheidsrechterlijke beslissingen. Voorzitter Joseph Allijns liet de laatste weken zijn onvrede voelen op sociale media.

Kortrijk zag gisteren weer een doelpunt afgekeurd voor buitenspel, waar over te redetwisten viel. Ook over de halve finale van de Beker tegen Antwerp zijn ze in Kortrijk nog steeds niet te spreken. Toen kreeg Tuta geen penalty na handsspel en Antwerp wel één voor handsspel van Derijck.

Geen twijfel! @kvkofficieel brengt het voetbal dat we zo graag willen: verzorgd, collectief, drang naar voor, meester over de bal. Als de #VAR nu nog dat niveau zou halen dan spelen wij de finale en doen we nog mee voor POI. #vendetta — joseph allijns (@josephallijns) March 1, 2020