Brugse veerkracht in tweevoud en Mbokani >< Paniek en weinig voetbal bij Waasland-Beveren, Oostende en VAR-gedoe

Ook in het seizoen 2019 - 2020 mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP

Brugse veerkracht (part 1)

12 op 12. Wat Bernd Storck de voorbije maand met Cercle Brugge heeft laten zien is werkelijk fenomenaal. En toch ook wel iets dat niemand nog had verwacht, wat het een leuk verhaal maakt.

Of ze nu gered zijn? Dat is nog (lang) niet zeker. Maar ze staan er in ieder geval veel beter voor dan een maand geleden. Het voetbal tegen AA Gent was hartverwarmend, de manier waarop de kop ervoor gelegd wordt puur genieten.

Brugse veerkracht (part 2)

Club Brugge had na de 5-0 in Manchester United én de vele wedstrijden op weinig weken tijd redenen tot twijfelen. Een uitwedstrijd naar Genk is dan niet meteen het allermakkelijkste.

Maar blauw-zwart toonde veerkracht en bleef in de tweede helft pompen, waardoor ze in minuut 89 alsnog het verschil konden maken. Fysiek lijkt alles in orde met oog op de play-offs.

Mbokaanse veerkracht

Elf wedstrijden zonder velddoelpunt: Dieumerci Mbokani zat volgens vele insiders in een diepe, diepe, diepe dip. Maar de speler én coach Bölöni panikeerden (nog) niet.

En tegen Oostende kwam het er plots allemaal opnieuw uit: een hattrick (en het hadden ook vier doelpunten kunnen zijn) en opnieuw co-topschutter.

FLOP

Waasland-Bibberen

Wat te doen als je laatste staat in de stand en nog in vol degradatiegevaar zit? Met vijf verdedigers en twee verdedigende middenvelders aan de start komen lijkt niet meteen de snelste weg naar succes.

Ze werden op die manier weggezet door RSC Anderlecht en zo is het voor de Waaslanders nu in Moeskroen volgende week stilaan absoluut van moeten.

Paniekvoetbal aan de kust

Wat te doen als je nog in vol degradatiegevaar zit? 2-0 achterkomen na vier minuten door volop te staan slapen op bezoek bij Antwerp lijkt niet meteen de beste manier te zijn.

Je coach ontslaan? Dat is eigenlijk ook nog maar zelden de kortste weg naar succes gebleken. Paniekvoetbal aan de kust, benieuwd hoe het zal aflopen.

Wat baten VAR en bril ...

Als de arbitrage niet zien wil. Het was dit weekend weer raak aan alle kanten met de VAR en het al dan niet tussenkomen.

De Kortrijkzanen voelden zich bekocht in Waregem bij een fase met een rode kaart, in Genk - Club was er heel wat te doen en het afgekeurde doelpunt van Ngadeu in Cercle - Gent zinderde ook na. Wanneer wordt het niveau van de arbitrage opgekrikt in ons land?