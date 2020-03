Chelsea neemt een beslissing over de toekomst van Batshuayi

De Rode Duivel zou deze zomer zijn koffers kunnen pakken om een nieuwe club en vooral meer speeltijd te vinden. Chelsea zou zich namelijk willen ontdoen van de Rode Duivel.

Sinds hij bij Chelsea is gekomen, heeft Michy Batshuayi nooit echt een basisplaats kunnen afdwingen in de grote wedstrijden. De club wilde hem deze winter verkopen voor meer dan 40 miljoen euro, maar geen enkele club was bereid die prijs te evenaren.

Volgens The Sun zouden de Blues bereid zijn om de prijs van de Rode Duivel drastisch te verlagen. Zo krijgen ze ook nog een som voor de Rode Duivel, want in 2021 zou hij transfervrij kunnen vertrekken. De 26-jarige Belg scoorde dit seizoen al 8 doelpunten en gaf 3 assists in alle competities samen.