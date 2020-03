Exit Van Wijk: achtste trainer die zijn spullen pakt in deze jaargang van de Jupiler Pro League

De derde passage van Dennis Van Wijk bij KV Oostende was net zoals de vorige een korte. Na twee maanden kreeg hij al zijn C4 vanwege teleurstellende resultaten. Daarmee is hij de tweede trainer die Oostende ziet vertrekken en de achtste al in totaal in onze competitie.

In december vertrok Kare Ingebrigtsen bij KV Oostende voor een avontuur bij het Cypriotische APOEL Nicosia, waar hij intussen al ontslagen is. De kustploeg moest het nieuws toen tijdens de rust van de wedstrijd tegen Charleroi bekendmaken. Van Wijk volgde hem op en werd na twee maanden alweer aan de deur gezet. De paniek en de degradatiekoorts slaan toe bij Oostende. Hetzelfde kan gezegd worden over Waasland-Beveren. Al in augustus moest Adnan Custovic opstappen en in februari, drie speeldagen voor het einde van de competitie en met de rode lantaarn in het bezit, werd Arnauld Mercier bedankt voor bewezen diensten. Voor Nieuwjaar kregen ook Fabien Mercadal (Cercle Brugge), Felice Mazzu (Racing Genk) en Marc Brys hun C4 gepresenteerd. Simon Davies werd bij Anderlecht dan weer aan de kant geschoven voor de komst van Frank Vercauteren. Hij vertrok inmiddels om privéredenen. Twaalf trainers zitten al van bij het seizoensbegin in het zadel bij hun club.