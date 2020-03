Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels in de Nations League

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in de Nations League 2020-2021. Als ze hun groep winnen, dan mogen ze naar de Final Four.

Die Final Four misten de Rode Duivels in de eerste editie, door te verliezen in en tegen Zwitserland. Voor de tweede editie wordt gemikt op eindwinst.

Dinsdagavond stond de loting in Amsterdam op het programma. En dat leverde voor de Rode Duivels een boeiende loting op. U hoopte op Nederland, Zweden en Duitsland, maar we kregen uiteindelijk Engeland, Denemarken en IJsland.

De volledige loting op een rijtje:

League A:

Groep 1: Nederland, Italië, Bosnië-Herzegovina, Polen

Groep 2: Engeland, België, Denemarken, IJsland

Groep 3: Portugal, Frankrijk, Zweden, Kroatië

Groep 4: Zwitserland, Spanje, Oekraïne, Duitsland

League B:

Groep 1: Roemenië, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk

Groep 2: Israël, Slowakije, Schotland, Tsjechië

Groep 3: Hongarije, Turkije, Servië, Rusland

Groep 4: Bulgarije, Ierland, Finland, Wales

League C:

Groep 1: Azerbeidzjan, Luxemburg, Cyprus, Montenegro

Groep 2: Armenië, Estland, Noord-Macedonië, Georgië

Groep 3: Moldavië, Slovenië, Kosovo, Griekenland

Groep 4: Kazachstan, Litrouwen, Wit-Rusland, Albanië

League D

Groep 1: Malta, Andorra, Letland, Far Oer

Groep 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar