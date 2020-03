Vier keer afgeschreven en nu de held van Cercle Brugge: twee jaar doorzetten werd beloond

Even een draadje over de onbezongen held van Cercle Brugge. Kévin Hoggas is sinds zijn komst naar de Vereniging in januari 2018 al drie keer afgeschreven. Maar nu is hij één van de grote architecten van 'Operatie Redding'.

Het verhaal van Hoggas bij Cercle Brugge had eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Maar liefst vier trainers schoven hem opzij, maar het woord 'opgeven' staat blijkbaar niet in het woordenboek van de Franse middenvelder. Eerst was er Laurent Guyot, die vond dat Hoggas tactisch niet genoeg onderlegd is. Guyot duwde hem in de wintermercato zelfs naar de uitgang, maar er werd geen oplossing gevonden. Storck zag wel door reputatie Guyot stuurde hem naar de B-kern, waar hij ook bleef zitten toen José Jeunechamps overnam. Fabien Mercadal viste hem wel weer op, maar dat duurde niet lang. Cercle Brugge zette een transferoffensief in tijdens de zomer van 2019 en Hoggas verdween weer op het achterplan. Eerst had ook Bernd Storck zijn twijfels omdat Hoggas die kwalijke reputatie met zich meesleepte, maar de Duitser kon daar wel voorbij kijken. Storck had een infiltrerende middenvelders nodig en zag het niet helemaal zitten om Kyllian Hazard of Thibo Somers daar permanent te posteren. Hoggas voldeed aan het profiel en sinds december staat hij voltijds in de basis. Zijn goals leverden de drie punten op tegen STVV en Gent, waarmee hij meer dan zijn duit in het zakje deed.