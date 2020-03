10 jaar Lukaku bij de Rode Duivels: laatste vier jaar ontploft en "Je moet er maar eentje meer maken"

Dag op dag tien jaar geleden maakte Romelu Lukaku zijn debuut voor de nationale ploeg. Sindsdien is hij met voorsprong de beste schutter aller tijden van de Rode Duivels geworden. Zijn ploegmaats hopen dat hij zijn kunstjes deze zomer nog eens laat zien.

Lukaku scoorde zijn eerste doelpunten voor de Duivels op 17 november 2010, in een oefenmatch tegen Rusland. De teller is echter helemaal beginnen doorslaan sinds 2016, na het EK in Frankrijk. Lukaku, die altijd veel kritiek heeft moeten slikken en veelal onterecht, scoorde in minder dan 4 jaar tijd maar liefst 39 keer in 43 matchen waarin hij in actie kwam.

Vriendschappelijke wedstrijden: 39 matchen, 21 goals, 5 assists

EK-kwalificatiewedstrijden: 16 matchen, 7 goals, 5 assists

WK-kwalificatiewedstrijden: 12 matchen, 15 goals, 1 assist

WK: 10 matchen, 5 goals, 1 assist

EK: 5 matchen, 2 goals

Nations League: 2 matchen, 4 goals

In clubverband gingen er al 217 doelpunten tegen de netten. De 26-jarige spits zit nu op het hoogtepunt van zijn kunnen en wordt in Italië algemeen gezien als de beste diepe spits die er rondloopt. Na zijn moeilijke periode bij Manchester United heeft hij alle kritikasters weer lik op stuk gegeven.

Eden Hazard heeft alvast een duidelijke boodschap voor hem om hem te feliciteren voor zijn tien jaar bij de Rode Duivels: "Kijk, ik wil niet dat je 150 doelpunten maakt. Ik wil dat je er eentje maakt in de halve finale of de finale en dat we het spel winnen!" Het mag duidelijk zijn dat onze kansen deze zomer in hoge mate afhangen van de vorm van Big Rom. Maar maakt iemand daar zich echt zorgen om?