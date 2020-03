Custovic is terug bij Oostende, maar is niet vergeten dat hij er ook ontslagen werd: "Gelukkig zijn die mensen hier niet meer"

Adnan Custovic is de nieuwe coach van KV Oostende. Een kleine twee jaar na zijn ontslag moet uitgerekend hij de kustploeg in de Jupiler Pro League houden. Al ligt zijn ontslag nog steeds op zijn maag.

In mei 2018 mocht Adnan Custovic beschikken bij KV Oostende. De 41-jarige Bosniër had het schip nochtans een volledig seizoen in rustige wateren gehouden. Meer zelfs: hij was de meest succesvolle KVO-coach sinds Yves Vanderhaeghe.

“Maar vanaf de komst van Hugo Broos was het al duidelijk dat Gert Verheyen coach van Oostende zou worden”, aldus Custovic in Het Laatste Nieuws. Het steekt duidelijk nog dat hij na degelijke resultaten bij het huisvuil werd gezet.

“Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen Verheyen”, besluit Custovic. “Maar gelukkig zijn die mensen (doelt op Broos en toenmalig voorzitter Peter Callant, nvdr.) hier niet meer. Ze hadden we wellicht ook niet teruggevraagd.” (lacht)

Ik stond deze winter al op het lijstje van KV Oostende toen de keuze op Dennis Van Wijk viel

Leuk extraatje: deze winter stond Custovic al dicht bij een terugkeer naar de Versluys Arena. “Ik stond deze winter al op het lijstje toen de keuze op Dennis Van Wijk viel. Ik ben alleszins heel blij met deze nieuwe kans.”