Anderlecht-fans plannen zaterdag weer actie: "Tegen collectieve straffen"

Het wordt een speciale wedstrijd zaterdag in het Lotto Park. Achter het doel, waar normaal de harde kern van Anderlecht zit, zal een grote leegte zijn. De straf voor de bommetjesgooier in de wedstrijd tegen Club Brugge. Mauves Army wil nog eens laten zien wat ze daarvan denken.

Mauves Army 2003 plant zaterdag voor de wedstrijd een actie. Ze gaan de bus van paars-wit opwachten, geheel gekleed in het zwart. Ze vinden het nog steeds niet kunnen dat alle vakken achter het doel gestraft worden voor die ene onverlaat die met een bommetje richting Simon Mignolet smeet.

Anderlecht zocht wel mee naar oplossingen, maar er leeft nog altijd het gevoel dat de club in beroep had moeten gaan tegen de beslissing. Bij paars-wit vinden ze het echter welletjes nadat er al veel geld voor boetes werd uitgegeven. Het is een signaal. De schuldige werd intussen wel geïdentificeerd met behulp van de fans.